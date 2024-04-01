Телемарафон быстро теряет зрителей, и затраты на него становятся бесполезными.

Национальный телемарафон "Единые новости" могут отменить, если до конца текущего года он не изменит формат вещания и не восстановит доверие зрителя. Об этом рассказал глава комитета по свободе слова Верховной Рады Ярослав Юрчишин в интервью РБК-Украина.

По его словам, в 2024 году проект будет работать, ведь финансирование из госбюджета уже выделено до конца года. Правда, его таки могут закрыть досрочно, если будет совместное решение задействованных в нем телеканалов.

В любом случае в конце года правительство рассмотрит вопрос о целесообразности работы информационного телемарафона, ведь международная финансовая помощь Украине сокращается. В то же время Юрчишин считает, что возвращение украинского телевидения к форматам вещания 2014-2022 годов тоже является не лучшим вариантом.

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"[В 2014-2022 годах] не только на каналах Медведчука, но и на тех каналах, которые входят сейчас в марафон, сидели и на чистой слезе рассказывали о том, что, может, надо было народ Крыма спросить: хотели они оккупации или нет", - пояснил нардеп.

Юрчишин отметил, что телемарафон все же существенно помог телеканалам, которые прошли деолигархизацию и столкнулись с проблемами в финансировании.

Телемарафон могут реформировать

Как писал УНИАН, еще в начале этого года в Министерстве культуры заявили, что рассматривают возможность радикального реформирования телемарафона. В ведомстве объясняют, что телемарафон хорошо "выстрелил" в начале российского вторжения, но сейчас ему нужны изменения.

Отмечается, что сейчас украинцам хочется иметь больше оперативной информации и аналитики о ситуации на фронте, в частности от военных корреспондентов. Также украинцев интересует информация о решениях власти, которые касаются непосредственно граждан.

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