А в ТОП-10 лучших программ на телевидении за апрель вошло сразу шесть проектов плюсов.

В апреле 2021 года 1+1, флагманский телеканал холдинга 1+1 media, получил среднюю долю телесмотрения 9,5% по аудитории 18-54 (50 тыс.+). По сравнению с мартом 2021 года, прирост телеканала составил 10% – это лучший результат среди каналов-лидеров. Кроме этого, в прайм-тайм (19:00-23:00) по аудитории 18-54 (50 тыс. +) 1+1 стал безоговорочным лидером с долей 11,2%. Также в ТОП-10 проектов месяца на украинском телевидении вошло сразу 6 программ, которые транслировались на 1+1 – серия нового сезона т/с «Папик-2» от 1 апреля, выпуск «ТСН. Неделя» с 25 апреля, «Вечерний квартал» от 17 апреля, итоговый выпуск ТСН за 24 апреля, «Чисто news» в этот же день и финал «Голоса страны», который состоялся в последнее воскресенье апреля.

Знаковым днем для плюсов стала суббота, 24 апреля, когда канал получил лидерство среди всех общенациональных каналов Украины с долей 12,6% по аудитории 18-54 (50 тыс.+) — это лучший показатель 1+1 с начала года.

«В апреле на 1+1 прошло немало важных премьер, в которые мы поверили и которые не подвели нас. Впереди – подготовка к важнейшему осеннего сезона, который, я уверен, многих удивит и порадует. Для этого мы провели большую работу над сеткой телеканала и полочкой ТВ-продуктов. Спасибо команде 1 + 1 и уверенно двигаемся дальше, приобретая еще большую приверженность аудитории», – прокомментировал генеральный продюсер телеканала 1+1, руководитель телевизионного бизнеса и член правления 1+1 media Максим Кривицкий.

Среди основных продуктов, которые закрепили за 1+1 лидерство в прайме, есть как телесериалы, так и финальные эпизоды крупных развлекательных проектов, утренние шоу и вечерние новости. В частности, в апреле завершился т / с "Папик-2», который прошел с рейтингом 4,8% и долей 16,3%. Таким образом, любимая телевизионная история про настоящие семейные ценности стала лучшим сериалом года на отечественном ТВ по результатам телесмотрения.

Также высокие показатели телесмотрения в начале апреля установило ток-шоу "Право на власть» (выпуск от 1 апреля 2021 года). Рейтинг программы по аудитории 18-54 (50 тыс.+) составил 1,8%, а доля — 9,5%. Это лучшие результаты проекта за 2021 год. Кроме этого, "Право на власть" стало лучшим политическим ток-шоу с начала года.

Основной выпуск ТСН, который проходит с понедельника по субботу в 19:30, в апреле имел рейтинг 3,0% и долю в 11,9% по сравнению с мартом 2021 года доля выросла на 15% по аудитории 18-54 (50 тыс.+). По коммерческой и электоральной аудиториям ТСН являются лучшими новостями Украины за этот период.

Выпуск шоу "Вечерний квартал» от 17 апреля стал лучшей юмористической программой апреля с рейтингом 4,7% и долей 16,5%. К слову, второй премьерный эпизод программы от 24 апреля также показал высокие результаты – доля телесмотрения составила 15,6%, а рейтинг – 4,6%. Кроме этого, в ТОП-5 лучших юмористических проектов луны есть сразу четыре программы плюсов – «Вечерний квартал» от 17.04 на первой строчке, на третьем месте – «Чисто news» от 17.04, далее – «Женский квартал» в этот же день, а замыкает пятерку лидеров выпуск «Лиги Смеха» 23 апреля.

Суперфинал шоу звездных пародий "Липсинк Батл" в субботу, 17 апреля, получил рейтинг 3,6% и долю 15,9% по аудитории 18-54 (50 тыс.+). Именно финальный эпизод стал лучшим в сезоне. Его посмотрело более 2,9 млн зрителей. Кстати, общий охват всего первого сезона проекта — 10,8 млн человек*.

В предпрайменное время (18:30) стартовал новый проект «Впечатляющие истории ТСН» с рейтингом 1,2% и долей 6,0%.

Лидером утреннего слота традиционно остается «Завтрак с 1+1», что в апреле имел долю 12,9%. Рекордно высокую долю собрал «Завтрак с 1+1. Выходной» от 24 апреля – доля программы составила 15,3%.

Субботний выпуск "Мира наизнанку" с Дмитрием Комаровым от 24.04.получил рейтинг 3,2% и долю 13,8%. Эпизод, посвященный роскошной жизни в небогатом Пакистане, стал самым популярным в этом сезоне тревел-шоу.

В воскресенье, 25 апреля, на телеканале 1+1 зрители наблюдали за развязкой 11 сезона вокального шоу "Голос страны". Финальный эпизод проекта собрал лучшую долю сезона — 16,4% и рейтинг 4,3%, а суммарно выпуск посмотрели 4,15 млн украинцев*.

Отметим, телесериалы, финальные эпизоды крупных развлекательных проектов, утренние шоу и вечерние новости можно посмотреть на 1plus1.video.

*Данные приведены по аудитории 18-54 (50 тыс.+)

Данные приведены за коммерческие сутки (6:00-26:00)

Данные по охвату приведены по аудитории 4+ (вся Украина)

Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК; оператор панели-Nielsen.

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Автор: Иван Бойко