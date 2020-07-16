Телефонное мошенничество: в МВД рассказали, кто и как выманивает деньги у украинцев

Современные мошенники используют различные способы выманивания денег у украинцев, отмечают в МВД.

Украинцы все чаще становятся жертвами телефонных мошенников, которые пытаются выманить у них деньги под разными предлогами.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Иван Варченко в эфире телеканала "Украина 24".

"Мошенничество с помощью телефона и других электронных на сегодняшний день возможностей - это довольно распространенное явление. Преступный мир не стоит на месте, он использует все возможности для того, чтобы воспользоваться легкомыслием или недостаточной образованностью наших людей, и таким образом украсть у них деньги", - сказал Варченко.

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По его словам, у правоохранителей достаточно много подобных обращений, однако нет 100% способа противодействия такому мошенничеству, поскольку "к вам имеют права звонить граждане, в частности те, которые имеют преступные намерения".

"Чаще всего подобные звонки мы фиксируем или с оккупированных территорий Украины, с территории Автономной Республики Крым, из мест заключения на этих территориях... Полиция фиксирует, что, например, этот преступник совершил телефонный звонок из города Донецка из тюрьмы такой-то. Но мы не имеем возможности работать с этой территорией", - объяснил советник Авакова.

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Также Варченко сообщил, что полиция может привлечь телефонных мошенников к ответственности примерно в трети случаев.

"Граждане, будьте очень внимательны, когда перечисляете кому-то деньги. Убедитесь, что вы имеете дело с живым человеком, который отвечает за свои слова", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе таксистка через приложение в телефоне спящей пассажирки перечислила себе 72 тысячи гривень.

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