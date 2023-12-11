Сообщается, что впоследствии его отвезли в Ровно.

В Черновцах работники территориального центра комплектования и социальной поддержки задержали священника.

Об этом 6 декабря заявили в Черновицкой епархии ПЦУ. По их словам, священника Илью Кузюка схватили, когда он шел на вечернюю службу. Его доставили в здание ТЦК, а затем - в воинскую часть города Ровно.

"Отец шел на вечерню, которую должен был отправить. Шел в обычной повседневной одежде. Его остановили работники ТЦК, как потом выяснилось из Сокирян, которые в 140 километрах от Черновцов. Выслушать его, что он священник, имеет удостоверение, никто не хотел. Посадили в автомобиль и повезли, сказали, что будет служить капелланом", - рассказал ZAXID.NET священник ПЦУ Роман Грищук.

В Черновицком областном ТЦК сказали, что не имеют информации об этом инциденте, однако отметили, что регулярно мобилизуют священников, потому что есть необходимость в военных капелланах в воинских частях. Грищук добавил, что впоследствии мужчину отпустили, поскольку он не проходил обучение на военной кафедре.

Задержание на улице: последние новости

Осенью сообщалось при ряд задержаний людей во Львове. В сети публиковали видео, на которых мужчины в военной форме силой забирают прохожих.

Недавно на Закарпатье работники ТЦК раздавали повестки в спортивных залах, а также наведались в оздоровительный центр.

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