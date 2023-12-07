В Днепре работники центров комплектования и социальной поддержки начали обходить спортивные клубы для вручения повесток посетителям.
Соответствующее видео, снятое мужчиной, который в тот момент тренировался в зале, а также прохожими, обнародовано в сети.
На нем видно, как представители ТЦК зашли в спортхаб REGYM для вручения повесток.
По словам посетителя спортзала, они обошли несколько размещенных рядом "тренажерок".
"В зал зашли ТЦКшники... Реально по всем центрам – Fit4you, REGYM. Во все, которые размещены рядом, они заходят", - отметил он.
Рейды работников ТЦК по спортзалам на Закарпатье
5 декабря в Ужгороде представители территориального центра комплектования и социальной поддержки провели рейд по спортивным залам.
В частности, в сети опубликовали видео, на которых люди в военной форме и с оружием вручали посетителям спортзалов и тренерам повестки.
Такие же рейды представители ТЦК провели еще в двух городах Закарпатья – Мукачево и Хусте. По словам очевидцев, они посетили тренажерные залы и выдали повестки мужчинам.