Военкомы посетили заведения с целью вручения повесток.

В Днепре работники центров комплектования и социальной поддержки начали обходить спортивные клубы для вручения повесток посетителям.

Соответствующее видео, снятое мужчиной, который в тот момент тренировался в зале, а также прохожими, обнародовано в сети.

На нем видно, как представители ТЦК зашли в спортхаб REGYM для вручения повесток.

По словам посетителя спортзала, они обошли несколько размещенных рядом "тренажерок".

"В зал зашли ТЦКшники... Реально по всем центрам – Fit4you, REGYM. Во все, которые размещены рядом, они заходят", - отметил он.

Рейды работников ТЦК по спортзалам на Закарпатье

5 декабря в Ужгороде представители территориального центра комплектования и социальной поддержки провели рейд по спортивным залам.

В частности, в сети опубликовали видео, на которых люди в военной форме и с оружием вручали посетителям спортзалов и тренерам повестки.

Такие же рейды представители ТЦК провели еще в двух городах Закарпатья – Мукачево и Хусте. По словам очевидцев, они посетили тренажерные залы и выдали повестки мужчинам.

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