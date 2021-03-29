СНБО может рассмотреть вопрос о прекращении работы Российского центра в Киеве, но после соответствующего представления.

Российский центр культуры и науки, который продолжает действовать в Киеве, назвал Тараса Шевченко «российско-украинским» поэтом и вызвал волну негодования. На это отреагировали в Министерстве иностранных дел (МИД) Украины и в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО).

Читайте такжеДанилов "забанил" слово "Донбасс": его навязывают из РоссииКак пишет «Радио Свобода», в МИД назвали такие действия манипулятивными:

«В связи с манипулятивными и дерзкими посягательствами страны-агрессора на историко-культурную и философское наследие Тараса Шевченко, отмечаем, что национальная самоидентификация Кобзаря – непримиримого борца за национальное и духовное возрождение Украины, освобождение нашей Родины из-под гнета России – не может вызывать никаких сомнений. МИД отрицает любые российские нарративы о Тарасе Шевченко».

В министерстве подчеркнули, что Российский центр культуры и науки в Киеве – единственное госучреждение РФ в Украине с функциями культурного представительства. В Москве функционирует Национальный культурный центр Украины.

В СНБО пообещали рассмотреть вопрос о прекращении работы Российского центра в Киеве, если поступит представление от «президента или другого субъекта законодательной инициативы».

Тараса Шевченко назвали «российским» поэтом: предыстория

Российский центр культуры и науки в Киеве 9 марта в Facebook анонсировал мероприятие в честь Тараса Шевченко, назвав его «российско-украинским» поэтом.

Организаторы заявили, что «некоторые исследователи» относят творчество украинца и к русской литературе, так как часть его произведений написана на русском.

На анонс обратил внимание заместитель вице-президента Всемирного конгресса украинский в Южной и Западной Европе Павел Садоха. Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и СНБО, в котором призвал рассмотреть вопрос запрета деятельности центра.

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Автор: Катерина Шварц