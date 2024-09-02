Врачи онкоцентра танцевали на столах во время застолья в ходе научно-практической конференции.

Руководитель Ривненского областного противоопухолевого центра Григорий Максимьяк и три его заместителя уволились после скандала с танцами на столах во время научно-практической конференции. Об этом сообщил председатель Ривненского облсовета Андрей Карауш.

"Руководитель областного противоопухолевого центра принял решение написать заявление на увольнение. Поэтому его контракт прекращен досрочно по соглашению сторон, соответствующее распоряжение я уже подписал", - отметил чиновник.

Также, по словам Карауша, решение уволиться с административных должностей приняли все три заместителя руководителя.

"В то же время врачи не пострадали, заведение работает в плановом режиме и людям оказывают помощь. Исполнение обязанностей руководителя пока возложено на заведующего абдоминального отделения этого предприятия Сергея Михайловского. Это история, которая должна предостеречь других, что во время войны такое поведение - позорное и просто недопустимое", - подчеркнул председатель облсовета.

Карауш добавил, что в противоопухолевом центре будет сформирована новая команда, которая будет работать по-другому и в соответствии с требованиями времени, адекватности, культуры.

Что предшествовало

На днях ривненская журналистка Ольга Подгородецкая опубликовала видео, на котором врачи Ривненского противоопухолевого центра во время застолья в ходе конференции на тему "Актуальные вопросы радиационной онкологии в Украине" танцуют на столах и водят вокруг них хороводы.

Люди в соцсетях осудили поведение врачей. На событие также отреагировала местная власть. В частности, председатель Ривненского областного совета Андрей Карауш заявил, что был неприятно удивлен видео с работниками областного противоопухолевого центра на публичном мероприятии.

"Под песню об Украине... Конечно, у каждого свой этический порог, но откуда это, когда каждый день мы оплакиваем наших Героев? Этот случай уже обсудили с начальником ОВА Александром Ковалем. Мы единодушны - последствия будут, даже кадровые", - пообещал Карауш.

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