В Раде хотят усилить ответственность за нападения на журналистов

В частности, минимальный штраф за незаконный отказ в доступе журналиста к информации предлагается повысить в 10 раз.

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за совершение уголовных преступлений против журналистов (№3633).

Текст законопроекта размещен на сайте ВР. Его автором является депутат от "Батькивщины" Андрей Кожемякин.

Документом, в частности, предлагается установить, что незаконное изъятие собранных, обработанных, подготовленных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, незаконный отказ в доступе журналиста к информации, незаконный запрет освещения отдельных тем, показа отдельных лиц , критики субъекта властных полномочий, а также любое другое умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности - наказывается штрафом от 500 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8 тыс. 500 грн до 17 тыс. грн), или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет (сейчас штраф составляет до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан).

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Влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей или преследование журналиста в связи с его законной профессиональной деятельностью - наказываются штрафом от 1 до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 до 34 тыс. грн), или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 4 лет (сейчас штраф составляет до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, если они совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения или по предварительному сговору группой лиц, - наказываются штрафом от 2 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 34 до 51 тыс. грн) или ограничением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового (ныне штраф составляет от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Как сообщал УНИАН, за первые 5 месяцев 2020 году на журналистов нападали 26 раз, больше всего – на карантине.

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