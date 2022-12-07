В среднем светоотражающие рюкзаки стоят 300 грн, светоотражающие жилеты — 130 грн, катафоты — 80 грн, фликеры — 50 грн.

Стало известно, что сейчас покупают украинцы и по какой цене. В ноябре, кроме сезонной теплой одежды, жители нашей страны активно искали фликеры и катафоты, а спрос на светоотражающие жилеты в сравнении с прошлым годом вырос в 20 раз.

В исследовании от аналитической службы OLX отмечается, что количество объявлений в ноябре 2021 года, так и в ноябре этого года, почти одинаковое. В среднем есть по 150-200 объявлений на светоотражающую одежду в зависимости от вида товара.

Что касается цен, то здесь ситуация за год тоже не изменилась, в среднем светоотражающие рюкзаки стоят 300 грн, светоотражающие жилеты — 130 грн, катафоты — 80 грн, фликеры — 50 грн.

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Статистика OLX показала, что украинцы активно утепляются. Так, в начале ноября 2022 году больше всего искали: пуховики (448 тыс. 725 раз); шапки (403 тыс. 531 раз); зимние куртки (191 тыс. 041 раз); свитера (162 тыс. 538 раз); зимние ботинки (147 тыс. 398 раз); термобелье (128 тыс. 903 раз); зимние сапоги (65 тыс. 609 раз).

"Относительно предложения на теплую одежду, то ее на рынке достаточно, но стоит отметить, что за год количество объявлений несколько уменьшилось. Например, теплых свитеров в начале ноября этого года предлагают на 4 тысячи объявлений меньше, чем в прошлом, шапок на 3 тысячи меньше, а пуховиков на 2 тысячи", - сообщили эксперты.

Отмечается, что ситуация с ценами на теплую одежду тоже несколько изменилась за год - на все позиции наблюдается подорожание.

"В начале ноября этого года пуховик можно было купить в среднем за 1000 грн, что на 250 грн дороже, чем в прошлом. А вот зимняя куртка стоит в среднем 600 грн. На 100 грн подорожали зимние ботинки в сравнении с 2021 годом, а термобелье — в среднем на 200 грн", - говорится в исследовании.

Что покупают и чем интересуются украинцы на фоне полномасштабного вторжения РФ

Как сообщал УНИАН, по статистике от "ПриватБанка", украинцы в октябре уменьшили расходы на одежду, обувь, электронику и бытовую технику, при этом больше платили карточками за горючее.

Кроме этого стало известно, кого и что в Украине искали в Google крупнейшее. В категории "украинская география в поиске" в этом году были прежде всего города, пострадавшие от российских оккупантов.

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