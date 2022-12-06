В категории "Украинская география в Поиске" в этом году были прежде всего города, пострадавшие от российских оккупантов.

Компания Google представила итоговый рейтинг поисковых запросов украинских пользователей.

Согласно рейтингу, в 2022 году украинские пользователи часто искали ответ на вопрос, что такое swift и паляница, интересовались советником ОПУ Алексеем Арестовичем, смертью российского политика Владимира Жириновского и многими другими вещами.

С началом полномасштабной войны и до сих пор поисковым запросом, который показал наибольший рост, стал "Карта повітряних тривог", за ним – "Новини України" и "єДопомога". Кроме этого, популярными были запросы (приведены на языке оригинала):

Видео дня

Карта Украины;

Жириновский;

Арестович;

Путин;

Холостяк 2022;

Байрактар;

Гостомель.

Наибольший прирост интереса украинцев среди поисковых запросов в категории "Персона" за год получил советник главы ОПУ. Также интересовались городской легендой о Призраке Киева и политиками. Вот самые популярные персоны года:

Алексей Арестович (советник председателя ОПУ);

Владимир Путин (российский диктатор);

Виктор Медведчук (кум Путина, экс-нардеп);

Призрак Киева (персонаж городской легенда об украинском пилоте-асе);

Валерий Залужный (Главнокомандующий Вооруженных сил Украины);

Оксана Марченко (телеведущая, жена Виктора Медведчука);

Юрий Подоляка (пророссийский журналист украинского происхождения);

Борис Джонсон (бывший премьер Великобритании, которого называют "самым большим другом" Украины);

Виталий Ким (глава Николаевской областной военной администрации);

Нэнси Пелоси (спикер Палаты представителей Конгресса США).

Среди тех, кто погиб в этом году, украинцев больше всего интересовали:

Владимир Жириновский (российский политик, основатель и глава партии "ЛДПР");

Руслана Писанка (украинская телеведущая и актриса театра и кино);

Юрий Шатунов (российский певец, солист группы "Ласковый май");

Королева Елизавета II;

Леонид Кравчук (первый президент Украины);

Михаил Горбачев (последний Генеральный секретарь ЦК КПСС, первый и единственный Президент СССР);

Борис Моисеев (российский певец);

Кирилл Стремоусов (Херсонский коллаборант);

Леонид Куравлев (советский и российский киноактер);

Денис Киреев (сотрудником ГУР Минобороны Украины, член украинской делегации на переговорах Украины и России).

В категории "Украинская география в Поиске" в этом году были прежде всего города, пострадавшие от российских оккупантов. А именно: Гостомель, Буча (Киевщина), Мариуполь (Донетчина), Чернобаевка (Херсонщина), Кременчуг (Полтавщина), Балаклея (Харьковщина), Херсон, остров Змеиный, Николаев, Славутич (Киевщина).

А среди товаров украинцев интересовали прежде всего дефицитные и все те, что помогут пережить блэкаут и войну. Это: генератор, соль, бронежилет, марка "русский корабль", свечи, повербанк, инвертор 12в-220в, книги єДопомога, калий йодид, Starlink.

Также в течение года украинские пользователи искали ответы на вопросы о том, что такое swift, ленд лиз, чрезвычайное положение, НАТО, военное положение, паляница, байрактар, дефолт, общая мобилизация и блэкаут.

Как война в Украине меняет лексикон

В начале июня президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении по итогам сотого дня войны назвал сто слов, которые стали символами украинского сопротивления.

Среди них – война, полномасштабная война, победа, тероборона. Виды оружия, среди которых известные "Байрактар" и "Джавелин". Названия населенных пунктов, которые россияне сравняли с землей – Мариуполь, Буча, Бородянка.

События в Украине отразились в лексиконе людей по всему городу. Один из старейших словарей английского языка Collins, который изучил онлайн-базу из 18 млрд слов (включая повторы) по СМИ, соцсетях и любым возможным публикациям, хотя и назвал словом года "пермакризис", на втором месте в рейтинге поместил украинскую столицу, ставшую символом сопротивления российской агрессии.

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