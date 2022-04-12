Он подчеркнул, что жителям области эвакуироваться с территории Сумщины сейчас не нужно.

Российские войска находятся на границе с Сумщиной, но ударной группировки нет.

Об этом в Telegram сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Они постоянно перемещаются, передислоцируются, их количество то уменьшается, то увеличивается. Но по состоянию на сегодня мы не наблюдаем ударной группировки на границе с Сумской областью", - написал он.

Живицкий отметил, что украинские военные работают над тем, чтобы "орки не катались по территории нашей области, как у себя дома".

"Делаем все возможное, чтобы не допустить врага в нашу область", - добавил глава ОВА.

По словам Живицкого, жителям области эвакуироваться с территории области сейчас не нужно.

"В случае, если будет какая-то угроза, мы обязательно вам сообщим и будем способствовать тому, чтобы люди вовремя смогли выехать с территории. Сейчас такой угрозы нет", - заверил Живицкий.

Он призвал всех, у кого есть работа, выходить работать, чтобы поднимать экономику региона.

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