Точная информация о подтверждении коридоров будет опубликована позже.

Сегодня в Сумской области возможно будут открыты гуманитарные коридоры из шести городов.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале.

В частности, по его словам, могут открыть гумкоридоры по следующим направлениям:

Тростянец - Полтавская область (Тростянец, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны). Частично на автобусах и на личном транспорте.

Сумы - Полтавская область (Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны). Из города Сумы выезжают колонны людей на личном транспорте, а из города Лохвица на Сумщину будут отправлены автобусы для вывоза людей, которые не имеют личного транспорта.

Лебедин - Полтавская область (Лебедин, Штеповка, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны). Из города Лебедин выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.

Конотоп - Полтавская область (Конотоп, Шевченково, Хмелов, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны). Из города Конотоп выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.

Великая Писаревка - Полтава (Великая Писаревка, Ахтырка, Хухра, Котельва, Полтава). Из поселка Великая Писаревка выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.

Краснополье - Полтавская область (Краснополье, Верхняя Сыроватка, Суммы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава). Частично на автобусах и на личном транспорте.

Живицкий добавил, что по подтверждению коридоров будет опубликована точная информация.

Он также напомнил, что в эвакуационные автобусы садятся: женщины, дети, пожилые люди, люди с инвалидностью.

"С домашними любимцами людей в эвакуационные автобусы берем. Мужчин, кроме как за рулем легковых авто быть не может", - отметил он.

Которое сообщал УНИАН, Украина из запланированных на 17 марта девяти гуманитарных коридоров не сработал только коридор доставки гуманитарной помощи в Харьков. Ирина Верещук отметила, что гуманитарными коридорами доставили около 40 тонн продовольствия и медикаментов.

По словам заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, гуманитарными коридорами 17 марта были эвакуированы 3 тыс. 810 человек. Из них 2 тыс. - мариупольцы, более 1,8 тыс. - жители Киевщины.

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