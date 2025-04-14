По словам юноши, сразу после удара все звуки стали, как в тумане.

13-летний житель Сум Кирилл Ильяшенко рассказал, как ему удалось спасти людей после российской атаки 13 апреля. В комментарии для "Кордон.медиа" юноша отметил, что сразу после удара он не имел времени на мысли, поэтому начал сразу действовать.

"Останавливаемся возле Банковской. И слышу, как что-то начинает свистеть и падает. Далее я слышу крики людей и как вылетает стекло. Я упал и на меня посыпалось стекло. Сначала была небольшая контузия, а все звуки стали, как в тумане. Я посмотрел налево, направо и почувствовал запах гари. Поэтому подумал, что сейчас автобус или уже горит или может загореться", - отметил он.

По словам Кирилла, он быстро встал и начал ломать двери с другими пассажирами автобуса.

"У нас не получалось, поэтому я выбросил сумку в окно и выпрыгнул в него, после чего начал деблокировать двери уже с другой стороны", - рассказал юноша.

Кирилл добавил, что в автобусе находилось еще довольно много людей. По его словам, они почти не кричали, ведь все находились в шоковом состоянии.

"Когда у меня уже получилось деблокировать двери, я уже начал выпускать людей и увидел свою маму, у нее было все лицо в крови, поэтому я очень за нее испугался. Когда я увидел, что все люди, которые могли, вышли, я пошел с мамой и мы начали искать ближайшую карету скорой помощи", - подчеркнул парень.

Житель Сум добавил, что на месте атаки РФ было много пострадавших, поэтому они начали искать хотя бы воду, чтобы оказать минимальную помощь.

"Мне в затылок попало три металлических обломка. Один большой смогли вытащить, другие два маленьких не получилось", - добавил Кирилл.

Когда у юноши спросили, будет ли он бояться ходить по улицам города после пережитого, он ответил:

"Нет, все хорошо".

В то же время министр внутренних дел Игорь Клименко посетил Кирилла и его мать в больнице.

"Его фотографии в эти сутки облетели мир. Своими действиями он спас жизнь другим 13-летний Кирилл Ильяшенко вместе с мамой оказался в эпицентре вчерашнего российского удара по Сумам - ехал в автобусе на тренировку", - написал чиновник.

По словам Клименко, несмотря на мощный взрыв, огонь и панику, парень выбил окно, открыл заблокированные двери снаружи и помог другим пассажирам спастись. После чего он помогал другим пострадавшим уже на улице.

"Сейчас Кирилл в больнице с ранениями головы и руки. Но несмотря на пережитое, мужество этого парня чувствуется в каждом его слове. Без лишних деталей он говорит: "Я просто сделал то, что мог". Сейчас вся страна благодарит Кирилла за поступок. Он и есть наше новое поколение Героев: смелый, решительный и самоотверженный", - добавил министр.

Ракетная атака РФ на Сумы - что известно

Как писал УНИАН, 13 апреля россияне атаковали Сумы, в результате чего погибли 34 человека, еще более 100 человек получили ранения.

Также глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в результате атаки РФ на Сумы пострадали 14 полицейских. По его словам, среди погибших и пострадавших есть сотрудники других служб, которые занимались ликвидацией последствий обстрела.

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