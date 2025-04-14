По словам министра, среди правоохранителей погибших нет.

Из-за ракетной атаки РФ на Сумы 13 апреля получили ранения 14 полицейских. Кроме того, среди погибших и пострадавших есть сотрудники других служб, которые занимались ликвидацией последствий обстрела. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает hromadske.

Он отметил, что среди них есть те, кто находился возле эпицентра взрыва, а также те, кто сразу приехал на место обстрела.

"Я не хотел бы говорить за другие службы, но, к сожалению, мы имеем потери - это погибшие и раненые. Среди полицейских погибших нет", - уточнил Клименко.

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По словам министра, все службы сработали очень быстро, а именно полиция, ГСЧС, медики. Кроме того, были привлечены некоторые дополнительные подразделения и волонтеры, а на месте удара развернули штаб по оказанию помощи.

Клименко добавил, что в результате атаки пострадали дома около 200 человек, поэтому нужно было быстро потушить пожары и начать аварийно-спасательные работы, чтобы быть уверенным, что под завалами никого нет.

"Мы работали единым кулаком, как научились уже работать за это время. Очень быстрая была реакция всех экстренных и оперативных служб. Это дало нам сохранить не одну жизнь наших граждан", - подчеркнул министр.

Позже в комментарии для hromadske пресс-служба ГСЧС сообщила, что среди спасателей нет раненых или погибших.

Атака РФ на Сумы 13 апреля - что известно

Как писал УНИАН, Россия 13 апреля нанесла ракетные удары по городу Сумы. В результате вражеской атаки погибли 34 человека, среди которых были дети. Еще десятки более 100 человек получили ранения.

Также сообщалось, что во время удара РФ по Сумах 13-летний школьник героически спас людей из горящего автобуса. Юноше удалось выбраться из горящего автобуса через разбитое окно и открыть заблокированные двери, чтобы пассажиры, которые еще были живы, могли спастись.

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