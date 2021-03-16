Суд предлагал Антоненко принять участие в заседании через видеоконференцию, однако из-за плохого качества связи тот отказался.

Суд отложил до 23 марта заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета из-за недоставки из СИЗО обвиняемого Андрея Антоненко.

Как передает корреспондент УНИАН, дело рассматривает суд присяжных в составе Шевченковского райсуда столицы.

В начале заседания председательствующая судья Оксана Голуб отметила, что в суд поступило письмо от руководства Нацгвардии, в котором сообщалось, что из-за вспышки COVID-19 среди нацгвардейцев доставить Антоненко из СИЗО сегодня не могут.

"Суд принял меры для того, чтобы обвиняемый мог принять участие в судебном заседании, и направил в Киевский следственный изолятор письмо по поводу проведения видеоконференции", - отметила она.

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Таким образом заседание можно проводить только с согласия обвиняемого, поэтому судья спросила, дает ли Антоненко согласие на это.

Ему нужно было время, чтобы посоветоваться со своими защитниками, однако в суде не нашлось свободных залов заседаний, чтобы адвокаты могли там пообщаться с Антоненко, поэтому они делали это публично.

Антоненко сообщил, что очень плохо слышит своих защитников и всех, кто находится в зале.

Из-за плохого качества связи адвокаты посоветовали ему не соглашаться на проведение заседания в режиме видеоконференции, поскольку это будет ограничивать его права на непосредственное изучение материалов дела, исследование которых сейчас идет в суде.

Сторона защиты также считает, что в таком режиме нельзя рассматривать и ходатайство об изменении Антоненко меры пресечения.

Антоненко поддержал своих защитников и не согласился на заседание в режиме видеоконференции.

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Сегодня суд также должен был рассмотреть ходатайство об изменении меры пресечения еще одному обвиняемому - детскому хирургу Юлии Кузьменко, однако ее адвокат и она поддержали защитников Антоненко.

Учитывая это, суд перенес судебное заседание на 14:00 23 марта.

Напомним, сегодня под зданием суда состоялась акция в поддержку фигурантов дела, в частности, Антоненко. В дальнейшем ее участники отправились в Лукьяновское СИЗО, где удерживается Антоненко.

Дело об убийстве Шеремета

Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

Антоненко находится под стражей, Кузьменко находится под домашним арестом, а на Дугарь возложены личные обязательства.

Дело в отношении них рассматривает суд присяжных в составе Шевченковского райсуда Киева.

Следствие считало, что Антоненко был организатором убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто журналиста, а Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

В мае 2020 года Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще два подозрения, а также изменили содержание предыдущего. Теперь их обвиняют в выполнении преступления, а также в уничтожении автомобиля, в котором находился Шеремет, и хранении взрывчатки.

4 января белорусские активисты обнародовали аудиозаписи, которые якобы свидетельствуют о подготовке убийства Шеремета сотрудниками Комитета госбезопасности Беларуси. Они утверждают, что аудиозапись была сделана 11 апреля 2012 года в кабинете тогдашнего председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева.

В Нацполиции Украины заявили, что получили документы и аудиозаписи о возможных заказчиках убийства журналиста.

Бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который распространил аудиозапись, заявил о готовности свидетельствовать по делу об убийстве Шеремета Офису генерального прокурора Украины.

Адвокаты Антоненко и Кузьменко не исключили, что следствие может приписать их подзащитным сотрудничество с КГБ Беларуси.

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Автор: Антонина Доломанжи