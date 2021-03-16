Сегодня суд присяжных должен рассмотреть очередное ходатайство его защитников об изменении меры пресечения

Под Шевченковским районным судом города Киева собралось несколько сотен человек в поддержку музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко - одного из обвиняемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как передает корреспондент УНИАН, территория суда под усиленной охраной Нацгвардии и полиции, на месте находятся несколько сотен правоохранителей.

Также возле здания суда стоит около десятка грузовиков-автозаков с зарешеченными окнами и пожарная машина. Людей на территорию суда запускают через узкий коридор, осуществляя поверхностный осмотр на наличие запрещенных вещей. Сегодня суд присяжных должен рассмотреть очередное ходатайство защитников Антоненко об изменении ему меры пресечения.

Суд над подозреваемыми в убийстве Шеремета:

Антоненко - единственный из трех обвиняемых по делу об убийстве Шеремета, которого содержат в СИЗО уже более года, – с 14 декабря 2019 года.

10 февраля 2021 года суд оставил Антоненко под стражей.

Кроме Антоненко, в деле фигурируют детский кардиохирург Юлия Кузьменко (псевдоним «Лиса») и военная медсестра Яна Дугарь.

Дело против Антоненко, Кузьменко и Дугарь рассматривает суд присяжных.

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Автор: Дмитрий Хилюк