Она может выйти под залог, внеся 49 млн грн.

Депутата Хмельницкого горсовета Светлану Баранскую, у которой обнаружили 1,5 миллиона незадекларированных долларов, взяли под стражу с правом внесения залога в 49 млн грн. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

"Печерский райсуд Киева арестовал на два месяца с правом внесения залога в 49 млн грн депутата Хмельницкого городского совета, у которой выявили более полутора миллионов незадекларированных долларов и объекты недвижимости", - говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что женщина в своей декларации вообще не указала наличие у нее наличных средств. В то же время во время обысков в индивидуальных банковских ячейках, открытых на ее имя, и по месту ее работы правоохранители изъяли более 1,5 млн долларов США в разной валюте.

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Громкие задержания депутатов местных советов в Хмельницкой области

9 октября депутата Хмельницкого горсовета от "Европейской солидарности" Светлану Баранскую задержали по подозрению в незаконном обогащении. По данным ГБР, она в своей декларации не указала наличие у нее наличных средств. Во время обысков правоохранители изъяли у нее более 1,5 млн долларов.

4 октября руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу и ее сына уличили в незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах.

Известно, что Крупа также является депутатом Хмельницкого облсовета, избранной от партии "Слуга народа". Ее отправили под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 500 млн грн.

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