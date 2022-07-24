Уже почти 500 тысяч украинских детей интегрированы в школьные системы стран-членов Европейского Союза.
Об этом говорится в сообщении Европейской комиссии в микроблоге Twitter.
В частности, после полномасштабного военного вторжения России в Украину Евросоюз быстро отреагировал и показал солидарность в действии путем оказания помощи нуждающимся людям.
"Уже 492 тыс. 647 украинских детей интегрированы в национальные школьные системы стран ЕС", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее показали, как школы готовятся к очному обучению в условиях войны. Также было известно о подробностях начала нового учебного года в Украине.
Сейчас за границей остается 22 тысячи украинских учителей.