После начала полномасштабной войны Евросоюз быстро отреагировал и показал солидарность путем оказания помощи нуждающимся людям из Украины.

Уже почти 500 тысяч украинских детей интегрированы в школьные системы стран-членов Европейского Союза.

Об этом говорится в сообщении Европейской комиссии в микроблоге Twitter.

В частности, после полномасштабного военного вторжения России в Украину Евросоюз быстро отреагировал и показал солидарность в действии путем оказания помощи нуждающимся людям.

"Уже 492 тыс. 647 украинских детей интегрированы в национальные школьные системы стран ЕС", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее показали, как школы готовятся к очному обучению в условиях войны. Также было известно о подробностях начала нового учебного года в Украине.

Сейчас за границей остается 22 тысячи украинских учителей.

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