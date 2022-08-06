Среди эвакуированных - женщины, дети, пожилые и маломобильные люди.

За первую неделю обязательной эвакуации гражданского населения из Донецкой области вывезено более 2 тысяч человек.

Об этом сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.

"За первую неделю эвакуированы более 2 тыс. граждан, среди которых женщины, дети, пожилые и маломобильные люди. Некоторые из граждан эвакуируются даже со своими домашними любимцами", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что удалось вывезти с территории РФ еще трех украинских детей, всего на сегодня в Украину возвращено 50 детей, незаконно вывезенных в РФ.

Обязательная эвакуация из Донецкой области

Как сообщал УНИАН, государство ввела обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что из Донецкой области необходимо эвакуировать 200-220 тыс. жителей.

В то же время она подчеркнула, что заставлять людей выезжать никто не будет. У них есть возможность отказаться от эвакуации в письменном виде.

По словам Верещук, следующей для эвакуации может стать Запорожская область. Там без газа – 65% территории.

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