Для спокойного прохождения отопительного сезона эта часть должна еще увеличиться.

Из Донецкой области эвакуировались уже две трети населения, сейчас в регионе осталось около 250 тысяч жителей.

Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко во время национального телемарафона.

По его словам, для спокойного прохождения отопительного сезона эта доля должна еще увеличиться.

"Конечно темпы очень низкие и большинство людей не имеет желания выезжать. Но это по состоянию на сейчас. Еще летний период не завершился. Мы понимаем, что с наступлением холодов люди будут действовать иначе. Если говорить, что эвакуация идет медленно, то это осталась та категория людей, которая до последнего не хочет выезжать", - отметил он.

Кириленко в очередной раз подчеркнул, что насильно переселять людей никто не будет и добавил, что сейчас вражеские обстрелы ведутся почти по территории всей области.

Как сообщал УНИАН, 29 июля Кабинет Министров создал Штаб по эвакуации жителей Донетчины. Государство введет обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.

31 июля вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала алгоритм действий для тех, кто должен эвакуироваться из Донецкой области. По ее словам, необходимо эвакуировать 200-220 тыс. жителей. В то же время она подчеркнула, что заставлять людей выезжать никто не будет. У них есть возможность отказаться от эвакуации в письменном виде.

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