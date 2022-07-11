Вооруженные силы Украины переходят к третьему этапу войны – к контрнаступлению. Именно об этом свидетельствует приказ президента Владимира Зеленского освободить юг Украины.
Такое мнение военный эксперт Дмитрий Снегирев высказал ТСН в рамках общенационального телемарафона.
"Появление этого заявления в публичной плоскости не случайно – оно свидетельствует о намерениях украинской стороны к переходу к третьему этапу войны. Это контрнаступление и освобождение временно оккупированных территорий. Не только территорий Херсонской области, но и Запорожской и Донецкой", – отметил он.
По его словам, Украина намерена нейтрализовать планы РФ по созданию сухопутного коридора с территории аннексированного Крыма до оккупированного Донбасса и поставки украинской воды на захваченный полуостров.
"Речь идет о препятствовании логистике российской армии – нейтрализации ключевой составляющей – Керченский мост и соответственно нанесение точечных ударов по местам базирования Черноморского флота. Кроме того, это решение экономических проблем Украины. В первую очередь разблокирование работы черноморских портов", – добавил Снегирев.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский приказал военным деоккупировать юг Украины.
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