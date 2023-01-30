Глава МИД Украины раскритиковал позицию МОК и напомнил о связях российских спортсменов с армией РФ.

На Олимпийских играх в Токио-2020 в соревнованиях принимали участие члены Центрального спортивного клуба российской армии. Уже в рамках следующих Олимпийских игр в Париже 2024-го года Международный олимпийский комитет хочет снова разрешить россиянам участвовать в международных соревнованиях.

Об этом написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter. Он напомнил, что на прошлых играх российские спортсмены, несмотря на преступления армии РФ в Украине, имели возможность получать медали.

"Россия завоевала 71 медаль на Олимпиаде в Токио. 45 из них завоевали спортсмены, которые также являются членами Центрального спортивного клуба российской армии. Той армии, которая творит зверства, убивает, насилует и грабит. Вот кого невежественный МОК хочет поставить под белые флаги, позволив им соревноваться", – написал он.

Центральный спортивный клуб российской армии (ЦСКА) – это российский спортивный клуб, который входит в Министерство обороны России как автономное учреждение. Он был сформирован в 1923 году во времена СССР и входил в "физкультурно-спортивное объединение Вооруженных сил".

Участие российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже

26 января Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассмотрит допуск российских и белорусских спортсменов на международные соревнования под нейтральным флагом.

Это вызвало возмущение среди украинской власти. 28 января президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение МОК и сообщил, что обратился к ведущим международным спортивным федерациям по поводу участия россиян.

Накануне он также обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону. Зеленский подчеркнул, что необходимо удостовериться, что Россия не сможет использовать парижскую Олимпиаду для пропаганды агрессии.

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