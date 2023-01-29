Президент Украины подчеркнул, что олимпийское движение и государства-террористы "точно не должны пересекаться".

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону касательно необходимости удостовериться, что Россия не сможет использовать парижскую Олимпиаду для пропаганды агрессии.

В вечернем видеообращении Зеленский напомнил, что сегодня, 29 января, российские оккупанты несколько раз обстреляли Херсон, в результате чего есть погибшие и раненые.

"В таких условиях, на фоне таких постоянных российских террористических ударов по нашим городам, по нашим селам, на фоне постоянных российских штурмов, которые пытаются не просто оставить ни одной целой стены, даже шокирует, что приходится убеждать международных спортивных бюрократов отказаться от любой поддержки государства-террориста", - подчеркнул он.

Видео дня

Президент подчеркнул, что попытки Международного олимпийского комитета вернуть российских спортсменов на соревнования и Олимпийские игры - это "попытка сказать всем мира будто террор может быть чем-то приемлемым, будто можно закрыть глаза на то, что Россия делает с Херсоном, с Харьковом, с Бахмутом, с Авдеевкой".

"Сегодня направил письмо господину президенту Макрону - как раз по этому поводу и в продолжение нашего с ним разговора, который состоялся 24 января. Готовясь к парижской Олимпиаде, мы должны быть уверены в том, что Россия не сможет использовать ее или любое другое международное спортивное событие для пропаганды агрессии или своего государственного шовинизма", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что в первой половине ХХ столетия в Европе "было допущено слишком много ошибок, которые привели к очень страшным трагедиям".

"Была и весомая олимпийская ошибка. Олимпийское движение и государства-террористы точно не должны пересекаться", - подчеркнул президент Украины.

Допуск РФ на Олимпиаду в Париже - что надо знать

24 января Зеленский и Макрон обсудили усиление обороноспособности Украины и дипломатические шаги для завершения войны, развязанной Россией против Украины. Отдельно в разговоре Зеленский подчеркнул, что спортсменам из России не место на Олимпийских играх в Париже.

26 января Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассмотрит допуск российских и беларуских спортсменов на международные соревнования под нейтральным флагом.

28 января Зеленский сообщил, что обратился к ведущим международным спортивным федерациям по поводу решения МОК.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба эмоционально заявил, что Международный олимпийский комитет готов растоптать могилы тысяч убитых украинцев, чтобы вернуть россиян на соревнования. В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников призвал не допускать российских спортсменов участвовать в Олимпиаде под любым флагом, ибо они "запятнанные кровью украинцев".

Кроме этого, министр спорта Вадим Гутцайт предупредил, что Украина будет бойкотировать летние Олимпийские игры-2024 в Париже, если к участию в соревнованиях допустят россиян и беларусов.

Вас также могут заинтересовать новости: