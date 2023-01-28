МОК хочет открыть спорт для пропагандистского влияния государства-террориста, считает Зеленский.

Международный олимпийский комитет (МОК) собрался рассмотреть вопрос о допуске российских и беларуских спортсменов на международные соревнования.

В вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский сообщил, что обратился к ведущим международным спортивным федерациям по этому поводу.

"Сегодня я продолжил наш марафон честности, который должен вернуть международные спортивные структуры к настоящей олимпийской принципиальности. Обратился с письмом к президентам ведущих международных спортивных федераций. Призыв прост и справедлив: определиться относительно решения Международного олимпийского комитета, который, к сожалению, хочет открыть спорт для пропагандистского влияния государства-террориста", - сказал глава государства.

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Президент подчеркнул, что если российские спортсмены появятся на международных соревнованиях, то это лишь вопрос времени, когда они начнут оправдывать агрессию России и использовать символику террора.

"И это лишь вопрос времени, когда Кремль начнет использовать имеющуюся беспринципную "гибкость" Международного олимпийского комитета, чтобы говорить, будто мир согласен идти на уступки агрессору. Нельзя игнорировать, что каждый день Россия продолжает свой террор", - добавил Зеленский.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников призвал не допускать российских спортсменов участвовать в Олимпиаде под любым флагом.

"Облюбованными видами спорта в России являются: стрельба по жилым кварталам, метание ракет и дайвинг к крейсеру "Москва". Таким не место в цивилизованном мире. Российские спортсмены не могут участвовать в Олимпиаде под каким-либо флагом. Они запятнаны кровью украинцев", - заявил он.

Допуск спортсменов из России и Беларуси к Олимпиаде - что стоит знать

26 января Международный олимпийский комитет заявил, что рассмотрит вопрос допуска российских и беларуских спортсменов на международные соревнования. Но только для тех, кто не поддерживает российскую агрессию и при условии выступления под нейтральным флагом. Сразу после этого олимпийский комитет Азии предложил российским и беларуским спортсменам принять участие в Азиатских играх-2023. Но с теми же условиями – без флагов и гимнов.

Министр спорта Вадим Гутцайт предупредил, что Украина будет бойкотировать летние Олимпийские игры-2024 в Париже, если к участию в соревнованиях допустят россиян и беларусов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба эмоционально заявил, что Международный олимпийский комитет готов растоптать могилы тысяч убитых украинцев, чтобы вернуть россиян на соревнования.

Вопрос о том, что спортсменам из России не место на Играх-2024 в Париже. президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон также обсуждали во время телефонного разговора 24 января.

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