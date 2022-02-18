Украинцев успокоили из-за распространения ложной информации о безопасности банковских карт.

Украинцев предупредили об очередной фейковой новости, что распространяется в сети, относительно возможности правительства списать средства с банковских карточек на нужды ВСУ.

Об этом сообщают в Telegram-канале Центра противодействия дезинформации.

"Осторожно, фейк! "DDoS-атаки на сайты банков Украины" - тестирование правительством страны ограничение объема денежных средств населения для передачи их военным". Такую дезинформацию распространяет фейковый Telegram-канал от имени "Национального корпуса", - говорится в сообщении.

Ссылаясь на данные Национального корпуса, в центре отметили, что вышеупомянутый аккаунт фейковый.

"Никто не собирается забирать деньги вкладчиков украинских банков и передавать их военнослужащим Вооруженных Сил Украины. Все банки на территории Украины работают в рамках действующего законодательства. А законом подобный механизм "заимствования" не предусмотрен", - добавили в Центре.

Напомним, по данным пресс-службы Минобороны, российские СМИ искажают факты об обстреле детсада на Луганщине. В ведомстве отмечают, что буквально за несколько часов видео об обстреле, которое было выложено на странице Операции Объединенных сил, в свойственной им манере использовали российские пропагандисты.

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