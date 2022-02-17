Сеть мгновенно отреагировала на очередной абсурдный "перл" российской пропаганды.

Маховик российской пропагады по Украине на фоне разговоров о вторжении раскручивается все сильнее: в этот раз на росТВ выдали "перл" о "расстрелах всех несогласных".

Этот видеосюжет моментально "разлетелся" в сети. В нем ведущая абсолютно серьезно говорит, что "Украина теперь будет жить по законам военного времени".

Как заявила российская пропагандиста, украинскую Нацполицию на ближайшие дни перевели в усиленный режим.

"Всех несогласных будут просто расстреливать на месте без разговоров и суда", - добавила подыгрывающая стране-агрессору ведущая.

На это видео обратил внимание офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" и опубликовал его в своем Telegram-канале. Комментарии не заставили себя долго ждать: "Просто ору!", "Это треш", "Гори, вата, гори!", "Что они там курят?".

Ранее разведка Соединенных Штатов получила данные о плане России сфабриковать повод для вторжения в Украину с использованием фейкового видео. По сценарию, в фейковом ролике россияне хотели изобразить "нападение украинских военных" на территорию РФ, или на русскоязычное население на Донбассе.

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