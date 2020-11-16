В Винницкой области супруги спасают обреченных на убой коров.
Читайте такжеКуплю коров и буду "гнать": скандальная Третьякова прояснила свою идею легализовать самогоноварениеОб этом идёт речь в сюжете ТСН.
Никита и Ирина скупают у крестьян скот, который те собираются пускать под нож. Супруги считают, что коровы должны жить в комфортных условиях, без насилия, вкусно есть и умирать естественной смертью.
Животных супруги кормят сеном, буряком, морковкой и яблоками. Сейчас на ферме живёт шесть животных.
Односельчане не понимают соседской любви к коровам - считают, что те содержат животных в ущерб себе. По словам Никиты, некоторые местные жители даже шантажируют их - мол, купи корову по завышенной цене, не то пустим ее под нож.
Деньги на спасение коров супруги собирают в интернете.
Другие новости по теме
- Молочная и сахарная отрасли в Украине находятся в глубоком кризисе - эксперты
- У австралийского побережья обустраивают "отели" для морских коньков (видео)
- Исследователи нашли "детсад" для младенцев вымершей акулы, которому 24 миллиона лет
- Коровам нравится живое общение с людьми и поглаживания: ученые
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram