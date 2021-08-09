В связи со вступлением в силу изменений в законодательство о порядке избрания и увольнения членов Высшего совета правосудия, Совет адвокатов Украины решил рекомендовать членам ВСП, назначенным по квоте адвокатуры, Павлу Гречковскому и Алексею Маловацкому, подать в отставку.

Об этом сообщает сайт Национальной ассоциации адвокатов Украины.

САУ считает, что отдельные требования, установленные законом №1635-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" имеют дискриминационный характер.

"Учитывая отсутствие конституционных основ для формирования Этического совета с преимущественным правом голоса в международных экспертов, а также ограничения независимости членов ВСП при принятии ими решений в пределах предоставленных им полномочий, САУ принял решение рекомендовать членам ВСП рассмотреть возможность сложить полномочия в связи с невозможностью осуществлять деятельность в условиях изменившегося законодательства", - говорится в сообщении.

Это решение носит рекомендательный характер, поскольку отзыв избранных в ВСП адвокатов, в соответствии с законодательством, может принять исключительно съезд адвокатов Украины.

Кроме того, представительствам НААУ за рубежом будет поручено провести мониторинг информации о деятельности международных экспертов, которых будет предложен в состав Этического совета при ВСП.

Напомним, съезд адвокатов Украины избрал Павла Гречковского и Алексея Маловацкого в Высший совет правосудия в феврале 2019 года.

Автор: Иван Бойко