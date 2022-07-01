Именно в Гааге расположены Международный суд ООН и Международный уголовный суд.

Город Гаага на западе Нидерландов считается центром мирового правосудия, ведь именно здесь расположены Международный суд ООН и Международный уголовный суд. И именно здесь, вероятно, в будущем возьмутся за привлечение к ответственности россиян за войну в Украине.

Фотокорреспондент УНИАН запечатлел, как сейчас выглядит Гаага.

Интересные факты о Гааге:

Гаага – третий по величине город Нидерландов. Но именно здесь расположена резиденция нидерландского правительства и парламента, а также резиденция нидерландского короля. Кроме того, в Гааге расположены известные международные правовые фонды: Международный суд ООН и Международный уголовный суд.

Гаага имеет много названий с особым звучанием практически во всех языках, но ее официальное название – 's-Gravenhage. Впрочем, нидерландцы охотнее употребляют сокращение Den Haag.

Гаага была основана в 13 веке, поэтому имеет довольно красивую старинную архитектуру, которая, впрочем, контрастирует с современными зданиями.

В Гааге насчитывается несколько десятков музеев, включая старейший книжный музей в мире, поэтому туристам здесь точно будет чем заняться.

Гаага находится в зоне умеренного океанического климата, а из-за расположения на побережье Северного моря в городе более мягкая зима и более прохладнее лето, чем в большинстве отдаленных от моря городов страны. Именно в Гааге расположен самый известный морской курорт Нидерландов Схевенинген, который славится длинным пляжем, пирсом, маяком и необходимой для активного отдыха на море инфраструктурой. В частности, пляж Схевенингена популярен среди виндсерферов и кайтсерферов. Пирс используется для рыболовства и как туристическая приманка.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал о живописном полуострове Маркен на севере Нидерландов, где сохранился дух старой Голландии.