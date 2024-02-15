Заключение договора должно состояться в Берлине.

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подпишут в Берлине двустороннее соглашение о безопасности. Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как подтвердил представитель немецкого правительства в Берлине, Зеленский и Шольц проведут встречу. В частности, ожидается, что как и во Франции, между Украиной и Германией будет подписано двустороннее соглашение по безопасности.

Процесс подготовки к подписанию этих соглашений по безопасности был начат на саммите НАТО в Вильнюсе в июле прошлого года. Тогда главы государств и правительств Альянса согласились, что отдельно страны-члены заключат долгосрочные соглашения по безопасности с Украиной.

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Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности

12 января Украина и Великобритания подписали историческое соглашение по безопасности. Как сказано в документе, если в будущем произойдет российское нападение, Великобритания будет обеспечивать Украину неотложной и срочной помощью с целью отражения агрессии как на суше, так и в море и воздушном пространстве. Кроме того, речь идет о предоставлении Украине современных видов вооружения.

Завтра, 16 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский в Париже подпишут соглашение о безопасности. Заключение договора состоится в президентском Елисейском дворце.

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