Документ должны подписать в Елисейском дворце.

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже 16 февраля должны подписать двустороннее соглашение по безопасности.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на французскую сторону. Соглашение будет подписано в президентском Елисейском дворце, но детали относительно содержания документа не раскрываются.

Зеленский в третий раз посетит Париж со времени полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось почти два года назад. Президент Украины уже находился в столице Франции в феврале и мае 2023 года.

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Лидеры G7 обнародовали совместную декларацию о поддержке Украины

12 июля 2023 года в Вильнюсе лидеры стран "Большой семерки" (Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, Соединенных Штатов Америки, а также президенты Европейского совета и Европейской комиссии) обнародовали совместную декларацию о поддержке Украины.

На основе этой декларации страны G7 начали процесс переговоров с Украиной об определении долгосрочных обязательств для ее безопасности. К декларации могут присоединиться все страны, желающие взять обязательства по предоставлению гарантий безопасности Киеву.

Первой страной, из которой Украина подписала соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, стала Великобритания. Это произошло 12 января в Киеве при участии премьер-министра Риши Сунака. Соглашение формализует военное и невоенное сотрудничество Британии и Украины. Эта поддержка будет долгосрочной.

Соглашение предусматривает, что в случае российской атаки в будущем, Британия предоставит Украине необходимую помощь быстро и безотлагательно, в том числе современное оружие для отражения агрессии на суше, в море и в воздушном пространстве.

Ранее предполагалось, что соглашение о сотрудничестве по безопасности между Украиной и Францией будет подписано в Киеве во время визита Макрона. Но этот визит, который изначально планировался на 14-15 февраля, был отложен.

Сегодня, 15 февраля, стало известно, что Зеленский 16-17 февраля посетит Францию и Германию, где встретится с канцлером Олафом Шольцем и президентом Эммануэлем Макроном.

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