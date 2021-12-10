Пакет президентских законопроектов о создании экономического паспорта украинца был зарегистрирован в Раде в начале декабря.

Инициативу введения экономического паспорта украинца поддерживают 53% граждан.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 6-8 декабря.

Так, опрос показал, что ежегодное обращение президента в Верховную Раду 1 декабря полностью слышали (видели) 14% опрошенных. Отдельные фрагменты - 34%. Ничего об этом не знают - 52%.

В то же время об инициативе введения экономического паспорта украинца респонденты проинформированы значительно лучше (32% хорошо осведомлены, 40% - что-то слышали об этом, 28% - ничего не известно об этой инициативе).

При этом большинство (53%) положительно относятся к такому начинанию, 28% - нейтрально, 16% - отрицательно. Среди тех, кто хорошо информирован об инициативе, поддержка составляет 62%, четверть - не поддерживают.

Идею введения в Украине двойного гражданства, как и в прошлых опросах, поддерживают около половины респондентов (47%). Примерно столько же против этого (50%).

Как проводился опрос

Опрос проведен 6-8 декабря 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Читайте такжеПочти половина опрошенных украинцев против множественного гражданстваВыборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера).

На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0.

Экономические паспорта украинцев: что известно

Как сообщал УНИАН, 1 декабря во время выступления в ВР с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины президент Владимир Зеленский заявил, что до 10 декабря внесет в парламент законопроект об экономическом паспорте украинца. Документ будет предусматривать открытие персональных счетов для детей, на которых будут накапливаться платежи от использования недр.

7 декабря в Верховной Раде зарегистрирован пакет президентских законопроектов (№6394-6396) о создании экономического паспорта украинца.

Уплата государственных взносов системы экономического паспорта будет осуществляться средствами специального фонда государственного бюджета, который будет формироваться за счет таких поступлений:

70 процентов рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения (в 2023 году - 35% с ежегодным увеличением на 5% до достижения 70%);

95 процентов рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата (в 2023 году - 47,5% с ежегодным увеличением на 5% (кроме последнего года, в котором увеличивается на 2,5%) до достижения 95%);

рентная плата за пользование недрами в пределах континентального шельфа и/или исключительной (морской) экономической зоны Украины (в 2023 году 50% с ежегодным увеличением на 5% до достижения 100%).

Деньги можно будет использовать для обучения в учебных заведениях Украины, покупку собственного жилья на территории Украины или перевода средств на собственный счет в системе негосударственного пенсионного обеспечения и лечения (при достижении 18-летнего возраста).

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Автор: Леся Лещенко