Самыми эффективными способами достижения этого опрошенные считают дипломатические усилия для введения более жестких международных санкций против России, а также проведение реформ и повышение общего уровня благосостояния в Украине, что будет привлекать жителей Крыма.

Украинцы стали меньше верить в возможность возвращения Крыма, прежде всего из-за военного присутствия там Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обнародованных на пресс-конференции результатах всеукраинского опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова.

"Мнения о возможности возвращения Крыма в состав Украины среди украинцев разделились: 43% считает, что так или иначе в будущем территория Крыма снова вернется в состав Украины, 44% - считает, что это маловероятно или вообще невозможно", - отметили социологи.

Отмечается, что в сравнении с 2016 годом на 11% уменьшилась доля людей, которые верят в возвращение Крыма, с одновременным ростом на 7% среди респондентов, которые считают возвращение территории Крыма невозможным или маловероятным.

Больше всего в возвращение Крыма верят на западе страны - 61%, меньше всего - на востоке (31%).

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"Статистически значимый баланс неверия в возвращении Крыма сохраняется только на юге (40% против 49%, которые не верят в возвращение Крыма) и востоке (31% против 55%, которые не верят в возвращение Крыма) страны", - отмечается в результатах опроса.

Среди возрастных групп неверие в возвращении территории Крыма в состав Украины больше всего наблюдается среди граждан в возрасте от 50 до 59 лет (49%) и тех, кому за 60 лет (50%).

При этом, среди респондентов, которые верят, что территорию Крыма еще возможно вернуть в состав Украины, самыми эффективными способами достижения этого являются дипломатические усилия для введения более жестких международных санкций против России (47%) и проведение реформ и повышение общего уровня благосостояния в Украине, что будет привлекать жителей Крыма (46%).

Меньше всего украинцы верят в успех переговоров с Российской Федерацией (12%) и полной изоляции оккупированного Крыма и прекращение любых контактов (13%).

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Во всех макрорегионах, кроме юга, самыми необходимыми мерами для возвращения Крыма, по мнению опрошенных, являются: жесткие международные санкции против России; проведение реформ и повышение общего уровня благосостояния в Украине; укрепление Вооруженных сил Украины для подготовки операции по освобождению Крыма.

В то же время респонденты с востока чаще респондентов из центральной Украины видят необходимость именно в укреплении Вооруженных сил для возвращения оккупированной территории Крыма в Украину: 30% на востоке против 23% в центре страны.

Кроме того, социологи отмечают, что жители юга чаще жителей других областей Украины видят решение вопроса оккупации Крыма в нормализации отношений с РФ (27%).

"Основной причиной, которая делает возвращение Крыма в состав Украины невозможным, по мнению опрошенных украинцев, является прежде всего военное присутствие Российской Федерации в Крыму (52%). Двумя другими значимыми факторами, на которые указали респонденты, выступают негативное отношение к Украине со стороны жителей полуострова (39%) и продолжительность оккупации Крыма Российской Федерацией (35%)", - говорится в результатах исследования.

При этом, по региональному распределению наибольшее различие в этом вопросе наблюдается в восточном макрорегионе. Большинство опрошенных в восточных областях (50%) убеждены, что возвращение Крыма в состав Украины невозможно из-за негативного отношения к Украине со стороны жителей полуострова.

Что известно об исследовании

Всеукраинский опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова в период с 29 июля по 4 августа. Было опрошено 2 тыс. 19 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территории АР Крым и части территории Донецкой и Луганской областей.

Опрос проводился методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов и является репрезентативной по основным социально-демографическим показателям. Статистическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Для сравнения приводятся результаты общенационального исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 11 по 16 мая 2016 года и с 16 по 22 августа 2018 года.

Автор: Таня Поляковская