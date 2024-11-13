Ранее срок подачи документов на получение единовременной денежной помощи считался от даты смерти, указанной в свидетельстве, из-за чего родственники военных могли потерять право на помощь.

Кабинет министров Украины расширил социальные гарантии для семей военных, пропавших без вести, и лиц с инвалидностью. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины (МОУ).

Отмечается, что семьи военных, которые пропали без вести и впоследствии были объявлены умершими, смогут получить единовременную денежную помощь в течение трех лет с момента вступления в силу судебного решения. В то же время ранее трехлетний срок подачи документов на получение единовременной денежной помощи считался от даты смерти, указанной в свидетельстве.

"Это приводило к тому, что близкие родственники военных, которых суд объявлял умершими после длительного периода отсутствия, могли потерять право на помощь из-за истечения сроков еще до момента принятия самого судебного решения", - пояснили в МОУ.

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Теперь отсчет времени на оформление помощи начинается со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении военнослужащего умершим. Предполагается, что это позволит обеспечить социальные гарантии для семей погибших защитников и защитниц.

Кроме того, правительство ввело внеочередную выплату единовременного денежного пособия лицам с инвалидностью I группы:

"Это обусловлено тем, что такие люди нуждаются в неотложном и дорогостоящем лечении. Нередко, из-за длительного срока ожидания в общей очереди, они не успевают получить помощь при жизни".

В министерстве уточнили, что изменения вносятся в правительственные постановления от 25 декабря 2013 года № 975 "Об утверждении Порядка назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, военнообязанныхсвязанных и резервистов, призванных на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве" и от 28 февраля 2022 года № 168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения".

Пропавшие без вести украинцы

Как сообщал УНИАН, в МВД назвали количество пропавших без вести украинцев. По словам заместителя министра внутренних дел Леонида Тимченко, в Украине пропавшими без вести считаются более 50 тысяч человек - как военных, так и гражданских. Среди них также есть и дети.

Он отметил, что человек все равно остается в Реестре пропавших без вести, пока не вернут его тело.

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