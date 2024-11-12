Если военный погиб, он все равно остается в Реестре пропавших без вести, пока не вернут тело, отметил замминистра.

В Украине пропавшими без вести считаются более 50 тысяч человек – как военных, так и гражданских. Такое заявление сделал заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко.

"По состоянию на сегодня есть 53 868 человек, которые считаются пропавшими при особых обстоятельствах. Это и гражданские, и военные. Среди них также есть и дети", – заявил он в эфире телеканала "Мы – Украина".

По словам Тимченко, по пропавшим без вести военным следователи и работники уголовного розыска получают нужную информацию и от побратимов, и от разведывательных органов.

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"Следователи должны фиксировать всю информацию, которая получена о последнем месте пребывания военного, пропавшего без вести при особых обстоятельствах. Вся эта информация фиксируется. Фиксируется информация от побратимов, которые находились с ним или с ней, где в последний раз его видели", – пояснил заместитель министра.

Если есть информация с дронов о месте пребывания раненого военного или тела павшего защитника, она тоже приобщается к уголовным производствам. Но человек все равно остается в Реестре пропавших без вести, пока не вернут его тело.

"Пока мы не получим тело, не получим информацию, достаточную для того, чтобы говорить, что человек погиб, мы не можем исключить его из Реестра", – констатировал Леонид Тимченко.

Война в Украине: пропавшие без вести

За время войны РФ против Украины десятки тысяч украинцев пропали без вести. Речь идет как о военных, так и о гражданских. Были случаи, когда гражданских объявляли пропавшими без вести после того, как спасатели не обнаруживали тел на руинах обстрелянных россиянами домов.

Огромное количество людей из числа пропавших без вести – именно военнослужащие. В июле в СМИ писали, что только в Крынках Херсонской области пропали без вести 788 украинских военных.

В октябре 2024 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украине удалось получить списки пропавших без вести военнослужащих.

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