Одной из пациенток является 35-летняя Юлия Григорьева из Чернобаевки.

Компания SOCAR завершила сбор средств на высокофункциональные протезы для украинцев, пострадавших от войны. В Superhumans Center - всеукраинский современный центр по протезированию, реконструктивной хирургии, реабилитации и психологической поддержке пострадавших от войны взрослых и детей - уже передано полтора миллиона гривен. Эти средства направлены на протезирование четырех пострадавших, которым необходимо 2 механических протеза бедра и 2 протеза голени.

Одной из пациенток является 35-летняя Юлия Григорьева из с. Чернобаевка. Она получила тяжелые ранения ног, когда в ее дворе взорвалась кассетная бомба. Из-за ранения Юлия потеряла левую ногу выше колена и имела открытый перелом малоберцовой кости правой ноги, который еще нужно будет оперировать. Единственная цель Юлии - это встать на ноги, овладеть протезом, и ходить уверенно по миру, но вернется ли в Чернобаевку, еще не решила.

В рамках проекта SOCAR собирал средства с продажи благотворительных чашек с кофе и шнурков для обуви. Также желающие могли задонатить в приложении SOCAR.

Компания SOCAR была первой в Украине, кто внедрил инклюзивность и безбарьерность в сети АЗК и имеет несколько наград за доступность для маломобильных людей и родителей с детьми. Все комплексы инклюзивно оборудованы - имеют раздвижные двери и пандусы, специально оборудованные уборные, пеленальные столики, детские уголки, и детское меню аптечки с расширенным перечнем специальных средств и приборы для измерения артериального давления.

Кроме инклюзивности, SOCAR является образцом в сервис-дизайне для других брендов заправок. Ведь любой АЗК сети - это целый хаб услуг. Бизнес-площадки для проведения встреч, маркеты, полноценные рестораны и предзаказ блюд и напитков, которые сотрудники могут вынести прямо к вашему авто, бесконтактные терминалы оплаты SOCAR Pay, интерактивные детские столики Multi-touch, бесплатные Wi-Fi, телефон, зарядки для смартфонов, бизнес-уголки - все это и многое другое есть на каждом АЗК SOCAR.

Напомним, сеть SOCAR Energy Ukraine представлена в 11 областях, где клиенты могут воспользоваться услугами 57 АЗС с удобной и инклюзивной инфраструктурой.