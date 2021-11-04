На сегодня, как рассказала Венедиктова, уже наказаны пять непосредственных исполнителей нападения на Гандзюк.

В третью годовщину смерти Екатерины Гандзюк руководитель Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова рассказала о ходе расследования дела о нападении на нее. Напомним, в июле 2018 года ее облили серной кислотой.

Обвиняемые в организации и заказе нападения на активистку сейчас на скамье подсудимых, бывший председатель и помощник депутата Херсонского областного совета по ходатайству прокурора находятся под стражей. Об этом Венедиктова написала на своей странице в Facebook.

Читайте такжеАдвокат Мангера может быть причастен к убийству Гандзюк – активистыОна напомнила, что уже проведено более 60 судебных заседаний. За это время суд допросил четырех свидетелей обвинения и исследовал более 70 томов письменных доказательств, предоставленных прокурором.

"На сегодня уже наказаны пять непосредственных исполнителей нападения на нее. Все они приговорены к реальному лишению свободы. Приговором Приморского районного суда также осужден человек, совершивший сокрытие этого преступления", - подчеркнула гепрокурор.

Кроме того, всего в ходе расследования нападения на Екатерину Гандзюк и связанных с ним преступлений сообщено о подозрении 18 людям. В суд направлено 9 уголовных производств, большинство из которых уже рассмотрено судами с вынесением обвинительных приговоров.

"В частности, в суд направлено уголовное производство в отношении 5 человек, которые с применением насилия в мае 2018 года совершили массовые беспорядки вблизи Олешковской РГА Херсонской области с целью препятствования ее работе. Также раскрыта организована группа людей, которые в марте 2016 года на территории Херсонской области незаконно завладели имуществом предприятия с иностранными инвестициями. Двое участников этой группы осуждены, уголовное производство в отношении одного на рассмотрении суда и один участник группы находится в международном розыске", - подытожила Венедиктова.

Справка УНИАН. Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

В июне 2019 года были осуждены пять исполнителей преступления. Главу Херсонского облсовета Владислава Мангера и его подельника Алексея Левина, которые обвиняются в организации и заказе преступления, задержали, они находятся под стражей. Им инкриминируют правонарушения, предусмотренные ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение способом, что имел характер особого мучения и повлек смерть потерпевшей) Уголовного кодекса.

Автор: Григорий Бондарь