После смерти ребенка пришел положительный результат теста на COVID-19.

Умершая в больнице Одессы 12-летняя девочка весила меньше 30 кг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила директор детской ГКБ № 3 Елена Артемова.

По ее словам, 28 апреля в 10:30 ребенок был доставлен в больницу бригадой скорой медицинской помощи в состоянии комы.

«В состоянии крайней тяжести. Температура тела 35,2, пульс – 20, частота дыхания – до 10, сатурация – 75, глюкоза – 1 (крайне низкий показатель – УНИАН), давление – 50 на 40… В возрасте 12 лет и 10 месяцев ребенок весил 28 кг… Она не реагировала абсолютно ни на что, и сразу была поднята в отделение интенсивной терапии, где начались реанимационные мероприятия», - рассказала Артемова, подчеркнув, что у девочки были явные признаки кахексии (крайнее истощение организма).

Также у ребенка отсутствовала подкожная жировая клетчатка, было заостренное лицо и другие признаки заболевания.

По информации Артемовой, предварительный диагноз, который поставили девочке – кома второй степени (глубокая кома), синдром дегидратации (обезвоживание), кахексия, полиорганная недостаточность (тяжелая неспецифическая стресс-реакция организма) и подозрение на COVID-19.

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«Кроме того, УЗИ показало, что у ребенка сердечная недостаточность... Обследования показало поражение всех внутренних органов…», - акцентировала Артемова.

По ее словам, медики сделали все возможное, чтобы спасти девочку: ее подключили к различной аппаратуре, в том числе к аппарату ИВЛ. Однако через 19 часов она умерла.

Как отметила директор больницы, при поступлении школьнице был сделан быстрый тест на COVID-19, который дал отрицательный результат, но уже сегодня из лаборатории поступил ответ ПЦР-диагностики, согласно которому коронавирус в организме присутствовал.

Медик уточнила, что в связи с гибелью ребенка открыто уголовное производство, которое предполагает проведение ряда экспертиз. В рамках расследования проверят результаты указанных исследований и установят окончательную причину смерти.

Директор также рассказала, что девочку сопровождала женщина, которая представилась ее бабушкой. Родственница пояснила, что вызвала скорую помощь, так как утром не смогла внучку разбудить. Она рассказал врачам, что «пару месяцев назад» ребенок весил 55 кг, но не уточнила, принимал ли он какие-либо препараты, заявив, что на все вопросы ответит мать потерпевшей.

«Мама приехала после того, как мы вызвали полицию», - пояснила Артемова.

Смерть девочки в Одессе: что известно

29 апреля в одесской больнице скончалась 12-летняя девочка.

По данным полиции, у потерпевшей была анорексия, она пыталась похудеть, и довела свой организм до критического состояния.

По данному факту возбуждено производство по ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают, как в полноценной семье, которая характеризуется положительно, могла произойти такая трагедия.

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Автор: Лариса Козовая