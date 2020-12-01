Со слов очевидцев, медики не оказали мужчине необходимой помощи в помещении приемного покоя и не спасли его жизнь.

В Черновицкой области следователи полиции расследуют обстоятельства смерти 69-летнего пациента медицинского учреждения в присутствии врачей.

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Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области, 30 ноября на спецлинию «102» поступила информация из Выжницкой центральной районной больницы о наступлении смерти мужчины в помещении приемного покоя.

Прибыв в учреждение, следственно-оперативная группа отделения полиции опросила врачей, жену умершего и очевидцев происшествия.

По словам медиков, 69-летний житель села Виженка обслуживался в указанном учреждении, и в тот день обратился за медицинской помощью.

"Там у него резко ухудшилось самочувствие, и он умер в присутствии врачей. Медики показали правоохранителям врачебное свидетельство о ненасильственной смерти мужчины», - говорится в сообщении.

Опрашивая очевидцев, полицейские получили информацию о том, что смерть мужчины могла наступить вследствие неоказания своевременной медицинской помощи. Сейчас правоохранители проверяют эту версию.

Сведения о происшествии следователи полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 2 ст. 139 (неоказание помощи больному медицинским работником) Уголовного кодекса Украины.

Тело умершего полицейские направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти, а также назначили ряд экспертиз для оценки действий сотрудников больницы.

Смерть мужчины в больнице на Буковине: что известно

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области мужчина пришел в Вижницкую центральную районную больницу и умер, пока ждал помощи врачей. Информация об этом появилась в соцсетях, очевидец выложил видео с места происшествия.

Автор ролика рассказал, что мужчина пришел в больницу самостоятельно и 40 минут сидел на лавочке и ждал помощи. Вскоре ему стало плохо - пациента на носилках занесли внутрь посторонние женщины и тот, кто снимал дальнейшие события в больнице.

Медики начали оказывать помощь, но мужчина уже умер. На кадрах слышно, как автор видеозаписи ссорится с врачами, спрашивая, почему они столько времени тянули и не спасали человека. Один из медработников якобы указал, что причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

В комментариях некоторые пользователи Сети тоже выразили возмущение ситуацией в медучреждении. Одни жаловались на действия врачей, а другие встали на их защиту.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним.

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Автор: Светлана Макринская