В военном ведомстве намекнули, что лучше стать контрактником добровольно, чем попасть под принудительную мобилизацию.

Граждане, которые выразят желание подписать контракт на службу в Вооруженных силах Украины, будут иметь определенные льготы, например при покупке машины или квартиры. Об этом рассказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

По его словам, таких льгот очень много.

"Люди, которые будут подписывать контракт, будут иметь определенные льготы. 50% на квартиру, если человек берет квартиру в кредит. Плюс после первого контракта еще 100 тысяч гривен человек может получать. Если хочет купить машину, то также в течение трех месяцев после подписания контракта можно будет получить 150 тысяч гривен", - рассказал Лазуткин.

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Также по его словам, контрактники ВСУ могут быть освобождены от уплаты пени в некоторых случаях.

Лазуткин отметил, что подробнее о льготах для контрактников, а также о доступных вакансиях и условиях самой службы можно узнать в рекрутинговых центрах. Он заверил, что повесток там не раздают, но предоставляют необходимую информацию.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, военнообязанные, которые находятся за рубежом, должны стать на воинский учет, чтобы не потерять доступ к консульским услугам. Однако учет не означает, что этих людей сразу депортируют в Украину, подчеркнул нардеп Федор Вениславский.

Также мы рассказывали, что в Украине оцифровали данные мужчин призывного возраста. Сейчас стоит задача оцифровать весь мобилизационный процесс.

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