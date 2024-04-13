Следующая задача - оцифровать весь мобилизационный процесс, говорят в министерстве.

В Украине оцифровали данные мужчин призывного возраста. Сейчас стоит задача оцифровать весь мобилизационный процесс, рассказал на Конгрессе местных советов заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.

Он рассказал, что министерство перезапустило электронную систему "Оберег", которая обеспечивает доступ к оцифрованным данным на всех этапах мобилизационной кампании. К системе подключены Государственная налоговая служба, Министерство юстиции, Государственная пограничная служба, Министерство образования, Государственная миграционная служба и Судебная администрация.

По словам Гаврилюка, в системе сделано 23 миллиона запросов по обновлению данных граждан.

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"Большинство регионов успешно наладили процесс ввода данных о статусе прохождения комиссий ВЛК. Однако, чтобы обеспечить еще большую эффективность и прозрачность, мы планируем увеличить мощности команд, работающих в ТЦК и СП, и перевести в цифровой формат весь процесс мобилизационной кампании для каждого гражданина. Наша цель - обеспечить прозрачность и оперативность каждого шага этого важного процесса", - подчеркнул Гаврилюк.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, повторный медосмотр ограниченно годных для военной службы начнется с середины мая. Такая норма есть в принятом на этой неделе законе об усилении мобилизации.

Также мы рассказывали, что закон о мобилизации заключенных, который планирует проголосовать Верховная Рада Украины, позволит привлечь в ВСУ тысячи осужденных. Но служить они будут в отдельных специализированных частях или в отдельных специализированных подразделениях и только с согласия командира части.

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