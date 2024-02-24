Дмитрий Лубинец отметил, что россияне должны были оказать помощь раненым и обменять их.

Украина имела определенные договоренности с Российской Федерацией относительно раненых бойцов ВСУ в Авдеевке. Оккупанты цинично нарушили достигнутые соглашения.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что россияне должны были взять в плен раненых украинцев, оказать им помощь и обменять на своих пленных, которые находятся в Украине.

"У нас была возможность коммуницировать с российской стороной. Мы предварительно договорились, что раненых украинских военных официально возьмут в плен, окажут им помощь, а затем вернут через процедуру обмена. К сожалению, российская сторона в очередной раз показала, что любые договоренности могут не выполняться", - рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека в эфире телемарафона.

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При этом он указал, что Россия постоянно нарушает договоренности и нормы гуманитарного права.

"Мы не знаем, что с этим делать", - подытожил Лубинец.

Расстрел украинцев в Авдеевке - главные новости

18 февраля DeepState сообщил, что оккупанты расстреляли шесть пленных украинцев на территории бывшей в/ч Зенит в Авдеевке Донецкой области. Кроме того, в Сети появилось видео с убийством украинских военнопленных солдатами армии РФ.

Позже в 110-й отдельной механизированной бригаде ВСУ опознали расстрелянных собратьев, которые были ранены. Военные сообщили, что враг согласился эвакуировать тяжелораненых, чтобы в дальнейшем их обменять, но вместо этого – расстрелял.

В свою очередь Донецкая областная прокуратура начала расследование по двум фактам расстрела россиянами украинских военнопленных в Авдеевке и возле Веселого.

Также омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что россияне совершили военное преступление, казнив военнопленных.

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