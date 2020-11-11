Наибольшая поддержка вступления в ЕС и НАТО среди сторонников Порошенко, Смешко и Зеленского.

49% украинцев поддерживают вступление Украины в Европейский Союз и 41% - в НАТО.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

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В октябре 49% опрошенных поддержали вступление в ЕС (в апреле - 46,1%), в Евразийский экономический союз (входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан) - 13,8% (апрель - 13,1%). В то же время 27% украинцев выступают за неприсоединение ни к одному из этих союзов. Затруднились ответить 10,2% опрошенных.

Больше всего сторонников вступления в ЕС среди избирателей Петра Порошенко - 87%, Игоря Смешко - 60,5%, Владимира Зеленского - 52,6% и Юлии Тимошенко - 41,2%.

Среди избирателей Юрия Бойко лишь 15% поддерживают вступление в ЕС, но в то же время 40,3% опрошенных считают целесообразным вступление в ЕврАзЭС. Если же говорить о сторонниках Виктора Медведчука, то только 5,4% опрошенных поддерживают вступление в ЕС, а 53,7% выступают за вступление в ЕврАзЭС.

По данным опроса, 41% украинцев считают, что страна должна вступить в НАТО (в апреле - 41,9%). 37,1% опрошенных (в апреле - 34,7%) за то, чтобы Украина была внеблоковым государством. Лишь 13% опрошенных поддерживают членство в Организации договора о коллективной безопасности.

Больше всего сторонников вступления в НАТО среди избирателей Петра Порошенко - 83,2%, Игоря Смешко - 62,2%, Юлии Тимошенко - 38,2%.

Избиратели Владимира Зеленского разделились - 42,7% поддерживают внеблоковый статус, 36,5% - вступление в НАТО, 9,1% - вступление в ОДКБ, 11,8% - затруднились ответить.

Среди избирателей Юрия Бойко лишь 11,4% поддерживают вступление в НАТО, а 25,7% - в ОДКБ, среди избирателей Виктора Медведчука - лишь 5,5% за вступление в НАТО и 43,2% - за вступление в ОДКБ.

Справка. КМИС провел 1502 телефонных интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Было опрошено население в возрасте 18 лет и старше на всей территории Украины, за исключением АР Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,6% для показателей близких к 50%, 2,2% - для показателей близких к 25%, 1,7% - для показателей близких к 10%, 1,1% - для показателей близких к 5%.

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Автор: Надя Пришляк