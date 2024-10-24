Узнайте, изменятся ли выплаты родных умерших военных в 2025 году.

Родственники военных, отдавших жизнь за Родину, получают денежное пособие. Компенсация за смерть военнослужащего Украина в 2024 году остается неизменной. Помимо основной суммы, родные также могут получить деньги за неиспользованные солдатом дни отпуска.

Узнайте, сколько составляет выплата за погибшего солдата в Украине и кто может её получить.

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Сколько выплачивают за погибшего солдата в Украине

Сколько платят за погибшего в Украине - зависит от обстоятельств гибели солдата. Если военный погиб из-за боевых действий на фронте, то выплата составляет 15 миллионов гривен. Если же гибель военнослужащего наступила не из-за боевых действий, то родные получат 750 прожиточных минимумов. На данный момент это 2 миллиона 710 тысяч гривен.

Однако есть важный нюанс. Выплата за погибшего ВСУ не выдается одной суммой. Сначала родным выплачивают 3 миллионов одним платежом, а остальные деньги выдают равными частями в течение 40 месяцев.

Кто имеет право на получение выплаты за погибшего в Украине

Законом установлен круг лиц, кто имеет право на 15 миллионов гривен:

родители;

муж/жена;

несовершеннолетние дети, включая усыновленных;

совершеннолетние дети до 23 лет, которые учатся;

другие родные погибшего, которые находились на его содержании.

Сумма выплат распределяется равномерно между всеми родными, которые имеют право на компенсацию. Однако родственник военного не получит деньги, если он осужден за коллаборационизм или госизмену, а также проживает в РФ или Беларуси либо имеет гражданство этих стран.

Как оформить выплаты за погибшего в Украине

Обращаться за назначением выплат нужно в ТЦК или военное формирование, где проходил службу погибший. Сделать это нужно не позднее, чем через 3 года после указанной в свидетельстве о смерти даты.

Компенсации назначаются на основании таких документов:

свидетельство о смерти;

заявление о назначении денежной помощи по единому образцу;

паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика погибшего;

выписка из личного дела о составе семьи погибшего;

документ о причинах смерти;

выписка из приказа об исключении погибшего из списка личного состава воинской части.

Также родным погибшего нужно иметь документы, которые доказывают родственную связь с военным.

Для удобства граждан документы можно предоставить через портал Дія.

Как изменятся выплаты семьям погибших в Украине в 2025 году

В следующем году родным погибшего дополнительно будет назначаться компенсация за неиспользованные дни отпуска.

Для определения размера компенсации применяется количество календарных дней отпуска:

для военнослужащих - от 30 до 45 дней в зависимости от выслуги лет, и от 2 до 15 дней в зависимости от места службы и должности;

- от 30 до 45 дней в зависимости от выслуги лет, и от 2 до 15 дней в зависимости от места службы и должности; для полицейских - 30 дней основного отпуска и от 1 до 15 календарных дней в зависимости от выслуги лет.

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