Это означает, что женщины и мужчины, которые проживали с военными без регистрации брака, тоже будут иметь право на помощь.

Кабинет Министров Украины обновил порядок назначения и выплат единовременной денежной помощи в случае гибели военнослужащих и полицейских. Об этом заявил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности Кабмин расширил перечень категорий граждан, которые будут иметь право получить единовременную денежную помощь, а именно:

женщины и мужчины, которые проживали с военнослужащим или военнослужащей без регистрации брака;

внуки погибшего военнослужащего, при условии, что их родители умерли;

дети, которые рождены после гибели военнослужащего.

Кроме того, в Кабинете министров закрепили запрет на отказ от назначения и получения единовременной денежной помощи от имени несовершеннолетних детей, а также недееспособных людей. Также был дополнен список случаев, при которых выплата единовременного пособия не осуществляется.

Видео дня

Выплаты в случае гибели военнослужащего

Родные военного, который погиб на войне с 24 февраля 2022 года, могут получить от государства единовременную выплату в размере 15 млн грн. Аналогичная сумма предусмотрены в случае смерти военного в течение года после ранения, которое он получил на фронте.

Известно, что денежную помощь распределяют равными частями между всеми членами семьи погибшего бойца. Если один из получателей помощи отказался от своей части, то эта сумма распределяется поровну между другими членами семьи.

Социальные выплаты в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, в июне работающие пенсионеры смогут получить повышенные выплаты. Для этого не нужно обращаться в Пенсионный фонд для перерасчета.

Также сообщалось, что определенные категории смогут получать финансовую помощь. В частности речь идет о семьях с детьми из уязвимых категорий, которые эвакуируются из Харьковской и Сумской областей.

"Из-за постоянных обстрелов и бомбардировок прифронтовых территорий Сумщины и Харьковщины местные власти эвакуируют жителей этих регионов. С наибольшими трудностями и морального, и финансового характера сталкиваются семьи из уязвимых категорий, то есть те, которые имеют в составе детей или лиц с инвалидностью, являются многодетными, малообеспеченными", - говорится в пресс-службе Минцсоцполитики.

Вас также могут заинтересовать новости: