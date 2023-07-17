Изготовление традиционных женских украшений из бисера на Прикарпатье также попало в перечень.

Министерство культуры и информационной политики расширило перечень нематериального культурного наследия Украины. В него добавили пять новых позиций.

В частности, согласно приказу министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины пополнили:

традиционное ремесло пчеловодства в Сватовском районе Луганской области;

традиция гуцульской художественной резьбы по дереву;

обряд Маланка в селе Белелуя Ивано-Франковской области;

традиционные женские украшения из бисера на Прикарпатье;

традиция и технология вышивки женской рубашки на Гадяччине.

Теперь территориальные общины должны подать в Министерство культуры и информационной политики Украины планы по охране элементов.

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"План должен содержать информацию о передаче знаний об элементах нематериального культурного наследия в сообществах, исследование культурного пространства, связанного с элементом, повышение осведомленности об элементе среди широкой общественности", – отмечают в МКИП.

Отметим, новогодняя традиция Маланки на Буковине, которое было показано в украинской ленте "Памфир", триумфовавшей на Каннском фестивале, была внесена в перечень ранее.

Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины

С 2018 года в Украине ведется Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины – в соответствии с требованиями Конвенции ЮНЕСКО, которая была ратифицирована еще в 2008 году.

Сейчас перечень состоит из 69 элементов нематериального культурного наследия Украины. Среди них – приготовление борща и голубцов, украинская писанка, вышивка "белым по белому" и многое другое.

Перечень пополняется на основании рекомендаций экспертного совета по вопросам нематериального культурного наследия, который действует при Минкульте.

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