Маланка на Прикарпатье признана нематериальным культурным наследием / фото МКИП

Министерство культуры и информационной политики расширило перечень нематериального культурного наследия Украины. В него добавили пять новых позиций. 

В частности, согласно приказу министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины пополнили: 

  • традиционное ремесло пчеловодства в Сватовском районе Луганской области; 
  • традиция гуцульской художественной резьбы по дереву; 
  • обряд Маланка в селе Белелуя Ивано-Франковской области;  
  • традиционные женские украшения из бисера на Прикарпатье; 
  • традиция и технология вышивки женской рубашки на Гадяччине. 
Список нематериального культурного наследия Украины обновили / фото МКИП
Список нематериального культурного наследия Украины обновили / фото МКИП
Список нематериального культурного наследия Украины обновили / фото МКИП
Список нематериального культурного наследия Украины обновили / фото МКИП

Теперь территориальные общины должны подать в Министерство культуры и информационной политики Украины планы по охране элементов.

Видео дня

"План должен содержать информацию о передаче знаний об элементах нематериального культурного наследия в сообществах, исследование культурного пространства, связанного с элементом, повышение осведомленности об элементе среди широкой общественности", – отмечают в МКИП.

Отметим, новогодняя традиция Маланки на Буковине, которое было показано в украинской ленте "Памфир", триумфовавшей на Каннском фестивале, была внесена в перечень ранее.

Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины

С 2018 года в Украине ведется Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины – в соответствии с требованиями Конвенции ЮНЕСКО, которая была ратифицирована еще в 2008 году.

Сейчас перечень состоит из 69 элементов нематериального культурного наследия Украины. Среди них – приготовление борща и голубцов, украинская писанка, вышивка "белым по белому" и многое другое. 

Перечень пополняется на основании рекомендаций экспертного совета по вопросам нематериального культурного наследия, который действует при Минкульте. 

Вас также могут заинтересовать новости: