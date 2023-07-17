Министерство культуры и информационной политики расширило перечень нематериального культурного наследия Украины. В него добавили пять новых позиций.
В частности, согласно приказу министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины пополнили:
- традиционное ремесло пчеловодства в Сватовском районе Луганской области;
- традиция гуцульской художественной резьбы по дереву;
- обряд Маланка в селе Белелуя Ивано-Франковской области;
- традиционные женские украшения из бисера на Прикарпатье;
- традиция и технология вышивки женской рубашки на Гадяччине.
Теперь территориальные общины должны подать в Министерство культуры и информационной политики Украины планы по охране элементов.
"План должен содержать информацию о передаче знаний об элементах нематериального культурного наследия в сообществах, исследование культурного пространства, связанного с элементом, повышение осведомленности об элементе среди широкой общественности", – отмечают в МКИП.
Отметим, новогодняя традиция Маланки на Буковине, которое было показано в украинской ленте "Памфир", триумфовавшей на Каннском фестивале, была внесена в перечень ранее.
Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины
С 2018 года в Украине ведется Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины – в соответствии с требованиями Конвенции ЮНЕСКО, которая была ратифицирована еще в 2008 году.
Сейчас перечень состоит из 69 элементов нематериального культурного наследия Украины. Среди них – приготовление борща и голубцов, украинская писанка, вышивка "белым по белому" и многое другое.
Перечень пополняется на основании рекомендаций экспертного совета по вопросам нематериального культурного наследия, который действует при Минкульте.