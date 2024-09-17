У мужчины погиб друг на войне.

Украинский актер Андрей Фединчик, который в начале полномасштабной войны ушел в ВСУ, рассказал о потере.

Мужчина сообщил в своем Instagram о смерти на фронте своего лучшего друга со школьных лет Алексея.

"Леха... Мой одноклассник и лучший друг, пока я не перешел в другую школу. О таких говорят: воспитанный улицей. И хоть сворачивали мы с ним не туда иногда, но пацан был с понятиями. Вчера узнал, что он погиб, защищая свою страну, свой дом. Вечная память тебе, друг", - написал актер-военный и опубликовал совместное фото из детства.

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Пост прокомментировала и жена Андрея - Наталья Денисенко. Она отметила, что именно эта фотография стоит у них в квартире.

"Это фото стоит у нас дома. Светлая память", - написала актриса свои соболезнования.

Напомним, ранее стало известно о смерти украинского музыканта и общественного деятеля Филиппа Стахова, у которого был позывной "Фил". Он воевал с начала полномасштабного российского вторжения. У мужчины остались жена и маленький сын.

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