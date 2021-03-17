По словам девочки, она на самом деле не живет с парнем, а просто приезжает к нему в гости с мамой.

Из аккаунта восьмилетней украинской модели Миланы Маханец в Instagram пропали наиболее провокационные снимки с ее 13 летним «парнем» - блогером Пашей Паем.

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Как сообщает «Страна», со страницы Маханец были удалены самые откровенные фото и сториз, на которых дети спят в одной постели, а также обнимаются и целуются в сексуализированной манере.

Часть материалов о «романе» все же осталась. Например, последний пост, опубликованный 4 дня назад.

Кроме того, на странице есть серия сториз. Там сообщается, что Милана дала показания в полиции и поговорила с журналистами.

По словам девочки, она на самом деле не живет с мальчиком, а просто приезжает к нему в гости с мамой.

Милана Маханец и Паша Пай: что известно о скандале

Соцсети всколыхнула новость о том, что у детей роман.

8-летняя украинка публиковала фото и видео, на которых позирует в откровенных «луках» и даже целуется с 13-летним блогером Пашей Паем.

Мать девочки поддерживает интернет-карьеру своей дочери, а вот у общества такой способ достижения популярности вызвал волну возмущения.

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба обратился в правоохранительные органы по этому поводу.

Накануне Правоохранители допросили мать 8-летней Миланы Маханец. По ее словам, роман между детьми был постановкой с целью пиара.

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Автор: Дмитрий Захаров