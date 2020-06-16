McDonald's оказался в центре языкового скандала: как отреагировали украинцы (фото)

Большинство приветствует позицию администрации сети фастфуда.

В социальных сетях продолжается дискуссия из-за позиции McDonald's не обслуживать клиентов онлайн на русском языке в Украине.

Читайте такжеВ "Данон Украина" отреагировали на рекламу российских коллег с другом террористов Пореченковым (видео)Ранее УНИАН писал, что дискуссия разгорелась из-за того, что в онлайн-сервисе заказов сети можно выбрать только украинский и английский языки.

Пользователи Facebook и Twitter активно приветствуют позицию администрации McDonald's и смеются над теми, у кого оно вызвало недовольство:

«Насколько помню, во все времена McDonald's был чуть ли не первым местом, где ты мог гарантированно услышать украинский язык в сервисе»;

«McDonald's оказался в центре языкового скандала! Они посмели в Украине предоставлять услуги на украинском!»;

«McDonald's поддерживает украинский, язык соловьиный. Danone поддерживает убийцу украинцев. Не перепутайте!»;

«Если мы поддержим украинский язык в McDonald's, то представляете, что там не будет ни одного ватана! Это же просто подарок судьбы!»;

«McDonald's в Украине сделал свои сайты на мове. Шарий – кремлевская с***лка (рыжий пес), призывает порвать McDonald's за это, но нарвался сам».

«Геноцид украинцев: закон пяти колосков, Голодомор, репрессии. Геноцид русскоязычных: в McDonald's нет русского меню».

Многие из тех, кто отреагировал, считают вполне логичной позицию McDonald's: «Призывают бойкотировать McDonald's. Типа, из электронного табло убрали русский язык, оставили украинский и английский. А что необычного? Государство – Украина, государственный язык – украинский, документооборот ведется на украинском. Соответственно, вот как бы. Логично же».

В компании отмечают, что в соответствии с законодательством основным языком коммуникации для них является украинский.

«Государственным языком ведется вся официальная документация, осуществляется рекламная коммуникация, общение в социальных сетях, приведенная информация на сайте и в уголке потребителя. Также украинский язык является приоритетной для нас и в общении с посетителями. Однако наши сотрудники готовы перейти на русский язык, если их об этом попросят», - разъяснили в компании.

Ранее УНИАН писал, как на днях в Украине разгорелся скандал из-за рекламы компании Danone с участием российского актера Михаила Пореченкова, который в 2014 году стрелял из пулемета в Донецком аэропорту по украинским защитникам в каске с надписью «Пресса».

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