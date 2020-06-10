Пореченкова больше не будет: Danone прекращает рекламу со скандальным россиянином

Пореченков в 2014 году стрелял из пулемета в Донецком аэропорту по украинским защитникам в каске с надписью «Пресса».

Французская компания Danone прекращает в России рекламу своей продукции с участием российского актера Михаила Пореченкова, который в 2014 году стрелял из пулемета в Донецком аэропорту по украинским защитникам в каске с надписью «Пресса».

Об этом посол Украины во Франции Олег Шамшур сообщил в микроблоге Twitter.

«У меня для вас хорошие новости. Только что мне позвонил генеральный секретарь Danone (Франция) Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. Быстрая и адекватная реакция. А вот теперь, когда аппетит уже не портят, приятного», - заявил Шамшур.

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Как известно, российское подразделение международной группы Danone в новый рекламный ролик включил скандального российского актера Михаила Пореченкова, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе и обстреливал украинских военных. Пореченков рекламировал кисломолочный продукт «Актимель».

Как сообщал УНИАН, в 2014 году российский актер Михаил Пореченков посетил подконтрольный боевикам украинский Донецк. После чего в Интернете появилась видеозапись, на которой Пореченков в каске с надписью «Пресса» стрелял из пулемета в сторону Донецкого аэропорта, который защищали украинские силовики. Официальной целью приезда Пореченкова в Донецк был показ запрещенного в Украине фильма «Поддубный», где актер сыграл главную роль.

СБУ открыла главное производство против Пореченкова по статье 258-3 Уголовного кодекса Украины за участие в террористической деятельности так называемой «ДНР».

Кроме того, Следственным управлением МВД Украины открыто уголовное производство в отношении Пореченкова по ст. 260 ч. 4 УК Украины (участие в составе военизированных или вооруженных формирований в нападении на предприятия, организации или граждан).

Как заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, Пореченков в Донецке «в составе вооруженной банды принимал участие в обстреле подразделений украинских Вооруженных сил из автоматического оружия. Эти кадры обошли телеэкраны, в полной мере разоблачая этого гражданина России в совершении преступления на территории Украины».

Вначале 2015 года правоохранительные органы Украины объявили Пореченкова в розыск.

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